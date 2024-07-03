قامت دوريّات من أمن الدّولة في الشمال، وعملاً بإشارة القضاء المختصّ، بإخلاء بلدة بكفتين في قضاء الكورة من النازحين السوريّين، وازالت الخيم الخاصّة بهم، بمرافقة عناصر من البلديّة.

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة أخلت بلدة بكفتين- الكورة من النازحين السوريين وأزالت الخيم الخاصة بهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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