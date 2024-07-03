حزب الله: استهدفنا موقعي الرمثا والسماقة والتجهيزات التجسسية بموقع المالكية وجنودا للعدو بمثلث الطيحات

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 2024-07-03، ‏التّجهيزات التّجسسيّة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوها إصابةً مباشرة".

وفي بيان آخر، أعلن "حزب الله" أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الاربعاء 03-07-2024، موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة".‏

هذا، وكشف الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الأربعاء 03-07-2024، ‌‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

كما أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الاربعاء 03-07-2024، موقع ‌‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".