"النشرة": الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية

أفاد مراسل "النشرة"، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية ومحيطها والشوف وإقليم الخروب وخلدة وصيدا وحاصبيا، كما خرق جدار الصوت وسُمع دويه بشكل قوي، ما تسبّب بحالة هلع لدى الكثير من المواطنين".

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