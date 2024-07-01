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سكرينيار يكشف مستقبله مع باريس سان جيرمان

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف ميلان سكرينيار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، مستقبله مع الفريق العاصمي  خلال الفترة المقبلة.

وكانت أنباء قد كشفت عن أن باريس سان جيرمان يرغب في الاستغناء عن سكرينيار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث سكرينيار في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث قال: "بالتأكيد، أريد البقاء داخل صفوف باريس سان جيرمان، فلا يزال لدي في عقدي أربع سنوات، هذا قراري".

وكان المدافع الدولي قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان مجانًا من إنتر ميلان الإيطالي، حيث يمتلك عقد حتي صيف 2028 المقبل.

 ونجح سكرينيار في اكتساب خبرات كبيرة طوال مشواره الكروي مع الأندية التي لعب لها، حيث خاض 418 مباراة مع الأندية وسجل 25 هدف وصنع 7 آخرين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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