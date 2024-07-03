حفل “جامد” لمحمّد منير… انتظروه على هذا المسرح وفي هذا التاريخ

يشارك الفنّان المصريّ، محمّد منير، في فعاليّات الدورة الثانية من مهرجان “العلمين” وذلك يوم ١٢ تمّوز-يوليو الجاري، إذ يحيي حفلة فنّيّة واعدًا جمهوره بأن تكون “جامدة”.
على صعيد آخر، كشف “منير” في تصريح خاص لـ “القاهرة ٢٤” أنّه يتابع التحضير لألبومه الجديد في الوقت الحاليّ، مشيرًا إلى أنّ الألبوم سيحمل العديد من المفاجآت للجمهور.
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نذكر أنّ مهرجان “العلمين”، يُقام هذا العام، تحت شعار “العالم علمين” في الفترة الممتدّة من ١١ تمّوز- يوليو الجاري حتى ٣٠ آب-آغسطس المقبل، في مدينة العلمين المصريّةالجديدة ويشهد المهرجان العديد من الفعاليّات الفنّيّة والتّرفيهيّة.
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