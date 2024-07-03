الامارات | جهود وطنية وإجراءات عملية لتسريع تنفيذ مستهدفات برنامج تصـفـير البيروقراطية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء اللقاء الدوري لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بمشاركة أكثر من 200 قيادي ومسؤول من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومدراء العموم في الجهات الحكومية الاتحادية، في مبادرة هادفة لتعزيز الجاهزية ودعم الجهود الوطنية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الحكومية الهادفة لتسريع عمليات تصفير البيروقراطية الحكومية، وتكثيف الجهود لاختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي وتقليل مددها الزمنية إلى النصف.

وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أهمية تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ضمن رؤى سموه التطويرية الشاملة للعمل الحكومي القائم على النتائج المحققة في الميدان وتسريع الإنجاز.

وقال محمد بن طليعة إن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل مبادرة وطنية شاملة، تتحقق أهدافها بتكامل جهود فريق العمل الحكومي في الوزارات والجهات، مشيراً إلى برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة حريص على توفير منصة للتعاون والشراكات الوثيقة بين الجهات التي تسهم في تحقيق أهداف البرنامج، وتحفيز الجهات على تكثيف جهودها في مجال تصفير البيروقراطية في إجراءاتها.

وأوضح سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الوزارة تواصل العمل بجِد في سبيل تعزيز جودة الخدمات الحكومية الرقمية " تصفير البيروقراطية" بما يضمن سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات للمتعاملين، وتحسين جودة الخدمات،

ونوه سعادته إلى أداة "رادار تصفير البيروقراطية" التي استحدثتها الوزارة والتي تم من خلالها تحديد أولويات تصفير الاجراءات غير الضرورية في الخدمات والتشريعات والقوانين المنظمة لمهام الوزارة، إضافة إلى العمليات التي تتطلب تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتحديد مبادرات تعكس قدرات استباقية فريدة ومميزة بشكل فعال ما يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات المستقبل، ورؤية نحن الإمارات 2031"، في مجال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقال سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات وقائد الفريق التنفيذي لتصفير البيروقراطية الحكومية في الهيئة إن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحرص على الريادة في جهود تصفير البيروقراطية الحكومية بتقديم حلول ومبادرات مبتكرة مثل ممارسة التسجيل الحضوري عبر الهوية الرقمية، فهي ممارسة جديدة ويمكن أن تساهم في تمكين الجهات الحكومية من تبسيط وتسريع العديد من العمليات الإدارية وتقليل الوقت والجهد المطلوب لإنجاز الخدمات وتسهيل تجربة المستخدم.

وأضاف أن هناك إنجازات فعلية بدأت تتحقق، فبينما كان إنجاز المعاملة الواحدة يتطلب 7 خطوات تم تقليصها مع الممارسة الجديدة للهوية الرقمية، إلى 3 خطوات فقط تتمثل في قيام المتعامل بمسح رمز التسجيل في مركز الخدمة، والتوجه إلى الموظف المعني لتقديم طلبه والحصول على الخدمة بكل سهولة ويُسر.

واستعرض المشاركون في اللقاء الدوري لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي نظمه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، مستجدات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتطرقوا إلى الخطوات المقبلة في تنفيذ مبادرات التصفير في الجهات الحكومية، وناقشوا دور قادة تصفير البيروقراطية في الجهات الحكومية وما يمثلونه من حلقة وصل فعالة بين البرنامج والجهات، تعمل على تسهيل وتسريع اختصار الإجراءات الحكومية، وتخفيض عدد الخطوات اللازمة لإنجازها.

وتعرف المشاركون في اللقاء على المزايا التي توفرها المنصة الرقمية لتصفير البيروقراطية الحكومية التي توظف حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في دعم قيادات الوزارات والجهات وقادة تصفير البيروقراطية، وأهمها تخصيص لوحة اتخاذ القرار لتتناسب مع دور قائد التصفير في الجهة الاتحادية، واللوحة المخصصة لعمل فريق تصفير البيروقراطية الحكومية.

واطلع المشاركون في اللقاء على مبادرات الحكومة في تأهيل وتمكين الموظفين في مجال تصفير البيروقراطية، حيث تم عقد أكثر من 40 ورشة تدريبية بمشاركة أكثر من 5 آلاف موظف حكومي بواقع 10 آلاف ساعة عمل، وناقشوا جهود ومبادرات إشراك الفئات المستهدفة من المتعاملين وأفراد المجتمع في دعم الجهود الحكومية في مجال تصفير البيروقراطية.

واستعرض عدد من الجهات مبادرات متميزة في تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات، ومن ضمنها مبادرة تسجيل الحضور الشخصي بالهوية الرقمية التي طورتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ورادار عمليات تصفير البيروقراطية الحكومية الذي ابتكرته وزارة الطاقة والبنية التحتية، ونظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية الذي عملت على تطويره الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

جدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، في نوفمبر الماضي، في مبادرة وطنية ومرحلة جديدة للعمل الحكومي هادفة لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية.

وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، فيما سيتم تقييم نتائج العمل وإصدار تصنيف للجهات وإعلان الأفضل والأسوأ بنهاية المدة المحددة للإنجاز.