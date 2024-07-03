الامارات | وليد عمبر ينتقل إلى دبا الحصن

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عمبر ينتقل إلى دبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب وليد عمبر لدعم صفوف الفريق الأول للمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بعقد لموسم واحد. وسبق للاعب عمبر (31 عاما) تمثيل أندية شباب الاهلي والإمارات وكلباء والظفرة في المواسم الماضية، كما ومثل المنتخبين الأولمبي والشباب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App