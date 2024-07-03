الامارات | وليد عمبر ينتقل إلى دبا الحصن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب وليد عمبر لدعم صفوف الفريق الأول للمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بعقد لموسم واحد. وسبق للاعب عمبر (31 عاما) تمثيل أندية شباب الاهلي والإمارات وكلباء والظفرة في المواسم الماضية، كما ومثل المنتخبين الأولمبي والشباب.