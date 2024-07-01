الامارات | تصرف خارج النص.. موقف الاتحاد الأوروبي من معاقبة نجمي انجلترا!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن إيماءة خارج النص وجهها ثنائي منتخب إنجلترا جود بيلينغهام وديكلان رايس تجاه مقاعد بدلاء منتخب سلوفاكيا خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في دور الـ16 من كأس أمم أوروبا التي انتهت بفوز "الأسود الثلاثة" 2-1.

وقالت الصحيفة إن بيلينغهام شوهد وهو يقوم بإيماءة تجاه مقاعد بدلاء منتخب سلوفاكيا، ولكنه نفى وجود أي إساءة في تصرفه بعدما برر ذلك بكونها مزحة يستهدف بها أصدقاء مقربين له في المدرجات، في وقت دخل ديكلان رايس في مشادة مع الإيطالي فرانشيسكو كالزوني مدرب سلوفاكيا، وتدخل آرون رامسديل للحيلولة دون تفاقم الأمر.

وكان رايس قد استهزأ بالمدرب الإيطالي ووجه له حركة يسخر فيها من رأسه الأصلع وطالبه بالسكوت.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ليس لديه نية لمعاقبة لاعبي انجلترا أو فرض غرامات ضدهما، ما يعني أنهما سيكونان متاحين لمباراة إنجلترا في ربع النهائي ضد سويسرا السبت المقبل.