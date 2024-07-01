خاص ـ الأهلي يحسم موقفه من انضمام إمام عاشور وعبدالمنعم للمنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن الموقف النهائي لمسؤولي النادي الأهلي من انضمام إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم لصفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن الأهلي أرسل خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة برفضه طلبه بانضمام الثنائي للمنتخب الأولمبي.

وأشار المصدر إلى أن رفض مسؤولي الأهلي يأتي لحاجة الفريق لجهودهما في منافسات الموسم الجاري من بطولة الدوري.

وكانت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة مع إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.



اقرأ أيضًا:

بينهم هدف الأهلي.. صنداونز يوجه الشكر لرباعي الفريق رسميا

تحرك عاجل لبيراميدز بعد قرار استكمال مباراة سموحة