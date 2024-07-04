مقاومة الأنسولين عدو خفي يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تُعد مقاومة الأنسولين من الأمراض الشائعة التي غالبًا ما تُهمل، على الرغم من مخاطرها الجمة على صحة الإنسان.

فما هي مقاومة الأنسولين؟ وما هي أسبابها ومخاطرها؟ وكيف يمكن الوقاية منها وعلاجها؟

أوضحت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكري أن عند الإصابة بمقاومة الأنسولين لا تستجيب الخلايا جزئياً، أو على الإطلاق لإشارات الأنسولين، مشيرة إلى أن الآليات الدقيقة، التي تسبب مقاومة الأنسولين في الجسم، لا تزال قيد البحث.

عوامل الخطورة

وأضافت الجمعية أن العوامل التالية ترفع خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين:

الوزن الزائد: تفرز الخلايا الدهنية، وخاصة في منطقة البطن، مواد مرسلة تعزز مقاومة الأنسولين. القاعدة الأساسية هي: كلما زادت الدهون في البطن، كان عمل هرمون الأنسولين أسوأ.

عوامل زيادة الخطر

قلة النشاط البدني تؤدي إلى السمنة، كما أن قلة عمل العضلات تساهم بشكل مباشر في إضعاف تأثير الأنسولين.

اتباع نظام غذائي صحي

يؤدي تناول الكثير من الدهون غير المرغوب فيها، والكثير من السعرات الحرارية والقليل جداً من الألياف إلى الإصابة بالسمنة ومقاومة الأنسولين، وزيادة مستويات السكر في الدم.