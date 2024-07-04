وزير الرياضة: سيتم حسم أزمة المنتخب الأولمبي الليلة.. وهذا موقف محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، عن أزمة المنتخب الأوليمبي الذي يستعد لخوض منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، بشأن رفض عدد من الأندية مشاركة لاعبيها في البطولة رفقة منتخب مصر تحت 23 سنة.

وقال وزير الشباب والرياضة، عبر قناة "صدى البلد": "ميكالي ليس مدرب صغير وسبق له الحصول على ميدالية ذهبية في الأولمبياد رفقة منتخب البرازيل، والمنتخب يعمل باستمرار منذ عامين، وقدمنا أداء جيد في بطولة أفريقيا تحت 23 عاماً بقيادة ميكالي".

وأضاف: "الاتحاد الدولي لم يضع الأولمبياد ضمن الأجندة الدولية، لذلك لا يوجد فرض على الأندية المحترفة التي مازالت تشارك في الدوريات، بإرسال لاعبيها للمشاركة في البطولة، وهنا نقطة التعثر نظراً لاستمرار مسابقة الدوري حتى الآن".

وتابع: "سيكون هناك وقت يجب أن نتدخل فيه، ويجب أن يكون المنتخب هو الأساس، لأن هذا هو منتخب مصر، نقدر قيمة التنافسية العالية في الدوري وأن كل فريق يريد الفوز بمبارياته، ولكن في النهاية سيكون هناك قرار في النهاية من قبل الرابطة والاتحاد، ولكن الأولوية لمنتخبات مصر بشكل عام".

وعن إمكانية تأجيل الدوري المصري لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، قال: "الرابطة والاتحاد يعملون حالياً، وكل الاحتمالات يجب أن تكون موجودة أمامنا، وانتظر تقرير الرابطة والاتحاد، وسيتم حسم الأمر الليلة".

واختتم صبحي تصريحاته: "محمد صلاح أبلع المنتخب من البداية أنه لن يكون متواجد في الأولمبياد، ولكنه سيكون متواجد في معسكر منتخب مصر الأول في شهر 9".

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