البرتغال و سلوفينيا .. تعادل سلبي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب البرتغال أمام سلوفينيا، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب فرانكفورت أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024، بقيادة تحكيمية للإيطالي دانيلي أورساتو.

تشكيل البرتغال..

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جواو بالينها، برونو فرنانديز، فيتينها.

الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

تشكيل سلوفينيا..

يان أوبلاك - كارنيكنيك - دركوزيتش - جاكا بيول - بالكوفيتش - ستويانوفيتش - سيرين - إلسينك - ملاكار - بنيامين سيسكو - سبورار.

ويسعى منتخب البرتغال للمنافسة على لقبه القاري الثاني كما يسعى رونالدو لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبح أول لاعب يشارك في ست نسخ من كأس أمم أوروبا بالإضافة إلى أنه اللاعب الأكثر خوضا لمباريات البطولة والهداف التاريخي لها برصيد 14 هدفا.

