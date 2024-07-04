ملف رياضة الخليج 365.. تعادل الزمالك.. قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية.. وتصريحات وزير الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأربعاء، أبرزها تعادل الزمالك مع فاركو في الدوري، قائمة الأهلي لملاقاة الداخلية، وتصريحات وزير الشباب والرياضة بشأن أزمة المنتخب الأولمبي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأربعاء.

أشرف صبحي: سيتم حسم أزمة المنتخب الأولمبي الليلة.. وهذا موقف محمد صلاح

تحدث وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، عن أزمة المنتخب الأوليمبي الذي يستعد لخوض منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، بشأن رفض عدد من الأندية مشاركة لاعبيها في البطولة رفقة منتخب مصر تحت 23 سنة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف لمصراوي تطورات موقف الأهلي من انضمام لاعبيه للمنتخب الإوليمبي

تمسك الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بالحفاظ علي لاعبيه في ظل الصراع الشديد والمنافسة على لقب الدوري وضغط المباريات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

استبعادات ومشاركة.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمباراة الداخلية

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة فريقه الرسمية لملاقاة نظيره الداخلية غداً، في إطار منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"لاعب يقبل رأسه".. على معلول يزور تدريبات الأهلي "فيديو"

زار لاعب النادي الأهلي علي معلول تدريبات النادي الأهلي، وظهر في مقطع فيديو وهو يصافح عدد من اللاعبين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف لمصراوي تطورات موقف الأهلي من انضمام لاعبيه للمنتخب الإوليمبي

تمسك الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بالحفاظ علي لاعبيه في ظل الصراع الشديد والمنافسة على لقب الدوري وضغط المباريات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

حقيقة فيديو متداول لمحمد صلاح.. هل يشارك في مراهنات المباريات؟ (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال لعبة أحد ألعاب المراهنات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بداية في النصر وأرقام تاريخية".. 32 صورة ترصد مسيرة محمود الخطيب داخل وخارج الملاعب

يعد محمود الخطيب أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية بشكل عام، كما أنه يعتبر أحد أمهر من لمست أقدامهم كرة القدم في القارة السمراء وليس داخل مصر فقط. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ملخص مباراة الزمالك وفاركو اليوم بالدوري الممتاز (صور وفيديو)

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فاركو في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

كيف احتفل إبراهيم حسن بحفل خطوبة ابنة توأمه؟ (صور وفيديو)

تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لإبراهيم حسن مدير الكرة بمنتخب مصر الأول لكرة القدم وهو يرقص خلال حفل خطوبة ابنة شقيقه حسام حسن المدير الفني للفراعنة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف تفاصيل 3 عروض للتعاقد مع لاعبي الأهلي

تلقي النادي الأهلي عروضا رسمية لضم التونسي محمد الضاوي كريستو جناح فريق الشباب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية . (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك وفاركو

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة نادي الزمالك أمام نظيره فاركو، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)