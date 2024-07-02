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جاد الله: أتوقع عدم استكمال الدوري هذا الموسم

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن الكرة المصرية تدار بشكل عشوائي في الفترة الأخيرة خاصة الموسم الجاري بعد كم التخبطات في مواعيد المباريات.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" هذا الموسم وجدنا أكثر من نادي يطالب بإعادة مبارياته ببطولة الدوري الممتاز ومن وجهة نظري أتوقع عدم استكمال الدوري هذا الموسم".


وتابع جاد الله: " كل المؤشرات تؤدي إلى إلغاء الدوري هذا الموسم ولا توجد لائحة تنطبق على كافة الأندية ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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