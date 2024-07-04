شكرا لبحثكم عن خبر يماني للأعمال الانسانية تفوز ضمن 30 مؤسسة عربية بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
الدمام – متابعات
فازت مؤسسة يماني للتنمية والاعمال الانسانية ضمن 30 مؤسسة، بجائزة الأميـر محمد بن فهد، في دورتها الثالثة لأفضل أداء خيـري على مستوى الوطن العربي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد، اليوم، في مقر مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بمدينة الدمام شرق السعودية . وتهدف الجائزة إلى توفير الفرص للجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي، للوصول لأفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات والجمعيات، من خلال معايير الجائزة التي تعمل هذه المؤسسات والجمعيات على تطبيقها لتأهيلها للدخول في المسابقة، التي تتعلق بالقيادة والخدمات المقدمة ورضا المستفيدين وتنمية الموارد المالية، وإدارة الوقف وغيرها من المعايير المقترنة بالأداء.
وترشح للجائزة 188 مؤسسة خيرية من بين 300 مؤسسة تقدمت من أنحاء الدول العربية، التي تنوعت بين مؤسسات كبيرة (51)، ومتوسطة (70)، وصغيرة (67)، تمثل 17 دولة، وقد جرى اختيار 30 مؤسسة فائزة، توزعت بالتساوي على الفئات الثلاث.
كانت هذه تفاصيل خبر يماني للأعمال الانسانية تفوز ضمن 30 مؤسسة عربية بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.