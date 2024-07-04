شكرا لبحثكم عن خبر يماني للأعمال الانسانية تفوز ضمن 30 مؤسسة عربية بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الدمام – متابعات

فازت مؤسسة يماني للتنمية والاعمال الانسانية ضمن 30 مؤسسة، بجائزة الأميـر محمد بن فهد، في دورتها الثالثة لأفضل أداء خيـري على مستوى الوطن العربي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد، اليوم، في مقر مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بمدينة الدمام شرق السعودية . وتهدف الجائزة إلى توفير الفرص للجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي، للوصول لأفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات والجمعيات، من خلال معايير الجائزة التي تعمل هذه المؤسسات والجمعيات على تطبيقها لتأهيلها للدخول في المسابقة، التي تتعلق بالقيادة والخدمات المقدمة ورضا المستفيدين وتنمية الموارد المالية، وإدارة الوقف وغيرها من المعايير المقترنة بالأداء.

وترشح للجائزة 188 مؤسسة خيرية من بين 300 مؤسسة تقدمت من أنحاء الدول العربية، التي تنوعت بين مؤسسات كبيرة (51)، ومتوسطة (70)، وصغيرة (67)، تمثل 17 دولة، وقد جرى اختيار 30 مؤسسة فائزة، توزعت بالتساوي على الفئات الثلاث.