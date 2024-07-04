شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يقبل دعوة لزيارة كازاخستان في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف لزيارة رسمية لكازاخستان في نوفمبر.

وقال توكاييف: "أعتقد أن هذا ضروري ببساطة للحفاظ على وتيرة التعاون بين بلدينا، آمل أن أراك مرة أخرى، هذه المرة في زيارة رسمية لبلدنا".

ورد بوتين: "أود أن أعرب عن امتناني لكم على دعوتكم لزيارة رسمية إلى كازاخستان، شكرًا لك على الدعوة، أنا بالتأكيد أقبلها"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

منظمة شانغهاي للتعاون

كما أشاد توكاييف بدور بوتين في تعزيز إمكانات منظمة شانغهاي للتعاون، بحسب "تاس".

كان بوتين وصل إلى أستانا عاصمة كازاخستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وجاء في بيان للكرملين: "الرئيس الروسي وصل إلى عاصمة كازاخستان أستانا للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون"، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء يوم الأربعاء.