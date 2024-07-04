شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تستحدث برامج ماجستير جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر مجلس جامعة الملك خالد استحداث برامج ماجستير جديدة، إضافة إلى اعتماد التقويم الجامعي للعام المقبل 1446 هـ.

وترأس رئيس الجامعة المكلف د. سعد بن محمد بن دعجم، الاجتماع الحادي عشر لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1445هـ، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د. بسام بن عبدالله البسام، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة. التقويم الأكاديمي للجامعة وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس د. حامد بن مجدوع القرني، أن المجلس اعتمد التقويم الأكاديمي للجامعة للعام الجامعي 1446هـ، ووافق على استحداث برامج ماجستير جديدة.

وأضاف أن المجلس وافق على تشكيل مجلس إدارة المدينة الطبية بجامعة الملك خالد، ووافق أيضًا على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين.

كما وافق على إعادة تعيين هيئة تحرير مجلة المال والأعمال، وكذلك الموافقة على تمديد خدمات وتعيين وتقاعد مبكر، ونقل خدمات لعدد من أعضاء هيئة التدريس.