شكرا لقرائتكم خبر عن المقدم ركن عبدالرحمن بن مشيبه متحدث رسمي لوزارة الحرس الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، قرارًا بتكليف ‏المقدم الركن عبدالرحمن بن مشيبه متحدثًا رسميًا لوزارة الحرس الوطني.

ويعد "بن مشيبه" من الكفاءات الوطنية التي تملك خبرات عملية متنوعة في المجال الإعلامي والعلاقات العامة والتواصل، وحاصل على العديد من المؤهلات في العلوم العسكرية والإعلام والاتصال.

