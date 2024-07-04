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المقدم ركن عبدالرحمن بن مشيبه متحدث رسمي لوزارة الحرس الوطني

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، قرارًا بتكليف ‏المقدم الركن عبدالرحمن بن مشيبه متحدثًا رسميًا لوزارة الحرس الوطني.
ويعد "بن مشيبه" من الكفاءات الوطنية التي تملك خبرات عملية متنوعة في المجال الإعلامي والعلاقات العامة والتواصل، وحاصل على العديد من المؤهلات في العلوم العسكرية والإعلام والاتصال.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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