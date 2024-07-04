أحمد حاتم يواصل تصوير "قصر الباشا"

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفنان أحمد حاتم ، تصوير أجدد أعماله السينمائية وهو فيلم “قصر الباشا”، والمقرر عرضه نهاية العام الحالي 2024.

قصر الباشا يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، حول شخصية أحمد حاتم الذي يعمل كاتب روايات بوليسية، ويشارك في بطولة العمل مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، صدقي صخر، نانسي صلاح، نبيل عيسى، وحمزة العيلي، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة AH Media Production للمنتجة آلاء لاشين.

كانت آخر أعمال أحمد حاتم السينمائية، فيلم السرب الذي عرض مؤخرًا بدور العرض السينمائي، وحقق إيرادات قياسية قدرت بملايين الجنيهات .

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

أبطال فيلم السرب

ويجمع فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، محمد فراج، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليغ عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.

وكانت طرحت شركة سينرجى، البرومو الرسمي لـ فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، آسر ياسين، كريم فهمي، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، والذي من المقرر طرحه يوم 1 مايو بدور العرض السينمائي.

ويظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية برومو الفيلم، في خطابه الذي أصدر من خلاله أمر بتنفيذ عملية بقصف مواقع جماعة داعش الإرهابية، بمدينة درنة في ليبيا بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

ويتناول البرومو الرسمي لفيلم "السرب" الغارة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، بعد أن أصدر تنظيم داعش في ليبيا فيديو بتاريخ 15 فبراير2015 يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين، وخلال ساعات ردت القوات الجوية المصرية بضربات جوية ضد أهداف محددة مسبقًا انتقامًا للعمال المصريين، وجاء ذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

فيلم "السرب" من بطولة عدد من نجوم الفن، وأبرزهم النجم أحمد السقا، كريم فهمي، وآسر ياسين، منى زكي، هند صبري، محمد دياب، شريف منير، محمود عبد المغني، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.