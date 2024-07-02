محمد صلاح يحسم مستقبله مع ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء صحفية بشأن حسم المصري محمد صلاح مستقبله مع ليفربول، بعد أن ارتبط اسم الفرعون بمغادرة أنفيلد هذا الصيف إلى الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "ذا أتلتيك"، في تقرير لها على أن صلاح لا يفكر في الرحيل عن ليفربول، خلال فترة الانتقالات الحالية على أقل تقدير.

أوضحت الصحيفة أن النادي الأحمر لديه 4 لاعبين يعتبرهم أعمدة الفريق، هم: صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر، وهو الرباعي الذي لا يفكر النادي على الإطلاق في الاستغناء عنه خلال الفترة الحالية.