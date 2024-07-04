سحب رعدية ورياح نشطة.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الخميس موضحًا استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان،عسير والطريق الواصل بين الليث وجازان كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

السحب الرعدية

وأضاف المركز، تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة مصحوبة برياح نشطة، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتابع، الرياح في البحر الاحمر تكون شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وفي الخليج العربي تكون غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة. ، وارتفاع الامواج ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى



وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن كالاتي:

مكة المكرمة 44 32

الرياض 43 28

جدة 42 31

المدينة المنورة 40 30

الدمام 44 30

تبوك 39 24

الطائف 32 23