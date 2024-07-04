الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية فجر اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لجرائمه الوحشية المتواصلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة قلقيلية، ووفقا ل"وفا".

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، وسيرت آلياتها في محيط البلدة القديمة من المدينة.

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس مدينة الخليل وعدة بلدات في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال مدينة الخليل، وبلدات: دورا، واذنا، وبيت عوا، وصوريف، ودير صامت، وسيرت آلياتها في شوارع وأحياء، هذه البلدات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، سيدة خلال اقتحام د مدينة طولكرم وشابا من عزبة الجراد شرق المدينة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء وشوارع فيها، واعتقلت السيدة رشا غسان حجازي، عقب اقتحام منزلها بالمدينة.