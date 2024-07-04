رياح والعظمى بدبي 42..تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عن حالة الطقس اليوم الخميس موضحًا أن يكون مغبرًا وغائمًا جزئيًا أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية، وسرعتها/ 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/ ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً.

وتابع في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً ليلاً وصباح الجمعة، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:22 والمد الثاني عند الساعة 19:49، والجزر الأول عند الساعة 14:50 والجزر الثاني عند الساعة 03:00

درجات الحرارة العظمى والصغرى



وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:

أبوظبي 41 31 50 15

دبي 42 31 70 20

الشارقة 42 30 80 20

عجمان 41 31 80 30

أم القيوين 44 29 75 25

رأس الخيمة 45 28 70 25

الفجيرة 43 32 65 20

العين 43 30 50 15

ليوا 44 29 45 15

الرويس 41 28 40 30

السلع 46 31 75 20

دلما 39 31 80 35

طنب الكبرى 35 30 80 30

طنب الصغرى 35 30 80 30

أبوموسى 35 33 80 30