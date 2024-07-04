الاحتلال الاسرائيلي يقتحم مدينة الخليل فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس مدينة الخليل وعدة بلدات في المحافظة، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال مدينة الخليل، وبلدات: دورا، واذنا، وبيت عوا، وصوريف، ودير صامت، وسيرت آلياتها في شوارع وأحياء، هذه البلدات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، سيدة خلال اقتحام د مدينة طولكرم وشابا من عزبة الجراد شرق المدينة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء وشوارع فيها، واعتقلت السيدة رشا غسان حجازي، عقب اقتحام منزلها بالمدينة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سعيد الغزاوي عقب اقتحام منزله في عزبة الجراد.

وداهمت قوات الاحتلال المطبعة الأهلية وسط مدينة طولكرم تعود للمواطن عماد ابو صالح وأولاده، بعد كسر بوابتها، وعاثت تخريبا وتدميرا في محتوياتها، قبل أن تنسحب من المدينة.