حجازي يحسم موقفه من الانضمام إلى الاهلي

كشف أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم، ونادي اتحاد جدة، عن حقيقة انضمامه إلى النادي الاهلي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وقال أحمد حجازي عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على قناة MBC MASR 2:” كان هناك تواصل من الاهلي معي خلال تواجدي مع نادي فيورنتينا الإيطالي، وفضلت الانتقال إلى المارد الأحمر بسبب قلة مشاركتي من النادي”.

وتابع:” لقد قضيت موسمين مع الاهلي ووجدت هناك احتلرافية كبيرة داخل النادي”.

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وواصل:” أردت الرحيل عن الاهلي بعد وجود عرضًا من الدوري الإنجليزي، وعلاقتي قوية بجماهير القلعة الحمراء، وسعيد بحبهم ومساندتهم لي”.

وأضاف عن انتقاله للاهلي مرة آخرى:” هناك تواصل من الاهلي معي منذ انتقالي لاتحاد جدة ولكن بشكل ودي”.

واختتم:” أحب بالتأكيد أن انتقل للاهلي مرة آخرى، فهو فريق بطولات، ويشرفني ذلك ولكن عن طريق اتحاد جدة”.