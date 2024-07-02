أول تعليق من رونالدو بعد تأهل البرتغال إلى ربع نهائي يورو 2024

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم على تأهله إلى دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وتأهل منتخب البرتغال على حساب نظيره سلوفينيا بعد أن حقق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-0، ضمن منافسات دور ثمن نهائي يورو 2024، أمس الإثنين.

وأهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء سنحت له في الدقيقة 105 من عمر الأشواط الإضافية في المباراة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

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وقال رونالدو: “كما رأيت لقد أضعت ركلة الجزاء لكنني أردت أن أكون أول من يسجل ركلة الترجيح، عليك أن تتحمل المسؤولية عندما يتعين على الفريق ذلك”.

وتابع: “لا يمكنك أن تخاف، لم أكن خائفًا أبدًا من مواجهة الأشياء وجهًا لوجه، أحيانًا أفهمها بشكل صحيح، وأحيانًا لا أفعل ذلك، ولكن الاستسلام شيء لن تسمعه مني أبدًا”.