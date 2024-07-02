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منتخب ناشئي السلة يواجه ألمانيا فى كأس العالم تحت 17 سنة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 06:00 ص

يلتقى منتخب كرة السلة للشباب تحت 17 سنة مع ألمانيا، فى الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فى ثالث مباريات الدور التمهيدى من بطولة كأس العالم التي تقام بتركيا. ويقع المنتخب ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات كندا، أستراليا، وألمانيا.

وخاض المنتخب أولى مبارياته أمام أستراليا، الأحد، وخسرها بنتيجة  85- 82، ثم التقى مع كندا وخسر بنتيجة 63 - 72 ، على أن يلتقى مع ألمانيا اليوم الثلاثاء.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من رامى مجدى، انس طلبة، عمر موفق، على عسران، يوسف الجابرى، محمد وائل، نور الصاوى، مهاب رفعت ، بلال صهيب، يوسف الجلوانى، احمد فادى، عمر عصام، ويتولى تدريب المنتخب عمرو أبو الخير مديرا فنيا. 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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