الديمقراطيون يتعهدون بدعم بايدن في السباق الرئاسي

ياسر رشاد - القاهرة - تعهّد جميع حكّام الولايات الأمريكية للديمقراطيين، خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن، بدعمه في سعيه للبقاء في السباق الرئاسي، والفوز بولاية ثانية بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام سلفه الجمهوري دونالد ترامب، بحسب ما أعلن اثنان منهم.

وقال ويس مور، حاكم ولاية ماريلاند، خلال تصريحات أوردتها "فرانس برس" أثناء حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض: "قلنا إننا سندعمه".

في حين أوضح تيم فالز، حاكم ولاية مينيسوتا، أنّ بايدن البالغ من العمر 81 عامًا "أهل لتحمّل أعباء المنصب"، بعدما أطلق أداؤه في المناظرة دعوات لانسحابه من السباق الرئاسي.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، إن الرئيس الأمريكي لن ينسحب على الإطلاق من سباق الانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط على الرئيس الديمقراطي في أعقاب أدائه الذي وصف بـ"الكارثي" في مناظرة أمام الرئيس السابق، وهو أداء دفع بعض الديمقراطيين، بمن فيهم شخصيات بارزة في الحزب مثل نانسي بيلوسي، للسؤال عن صحة بايدن العقلية.

فيما برزت مطالبات بانسحابه من السباق الرئاسي، حتى لو كانت هذه الدعوات لا تزال حتى الآن مقتصرة على قلة من البرلمانيين غير معروفين.