استنفار لإنجاز مشاريع تصريف الأمطار بجدة

استنفرت أمانة جدة مشاريع تصريف سيول الأمطار في الأحياء مستغلة فترة الصيف وندرة الأمطار، وشهدت العديد من الأحياء تنفيذ مشاريع تصريف السيول في الصفا، والرويس شارع حائل، حي المروة، أبرق الرغامة حي طيبة والأجاويد وغيرها وبلغت عدد المشاريع المنفذة 10 مشاريع وغير المنتهية 14 مشروعًا في الوقت الذي شهدت مدينة جدة تنفيذ 118 مشروعًا منها 86 للأمانة من بينها مشاريع تصريف سيول الأمطار وتم الانتهاء من 38 منطقة حرجة، وبلغ عدد المواقع الحرجة التي تم معالجتها 59 منطقة.

بنية تحتية

رصدت «دوت الخليج» مشاريع حلول تصريف مياه الأمطار في حي الصفا وتم تركيب أنابيب خرسانية وقنوات لتصريف مياه الأمطار ومناهل ومصائد وإنشاء محطة رفع وربطها بشبكة تصريف، وسيسهم المشروع في تطوير البنية التحتية، وتحسنين جودة الحياة، ورفع مستوى السلامة للسكان والممتلكات في المناطق المستهدفة، كما يزيد من نسبة تغطية شبكات تصريف مياه الأمطار في مدينة جدة.

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تتسارع أعمال مشاريع تصريف مياه الأمطار في حي الرويس بنسبة إنجاز 3% وتشمل إنشاء وتنفيذ أنابيب تصريف أمطار ومناهل ومصائد تصريف. في الوقت الذي بلغت نسبة أنجاز حلول تصريف مياه الأمطار لحي المروة 3% بينما سجلت نسبة الإنجاز في حلول التصريف لمنطقة أبرق الرغامة 4%، ونسبة الإنجاز في مشروع حي البساتين 13%.

حي الفردوس

يعد المشروع أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي من شأنها أن تخدم أحياء شمال أبحر وتتضمن إنشاء وتنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار والحلول العاجلة لتخفيض منسوب المياه السطحية، للمناطق المتضررة في أجزاء من أحياء «الفردوس والشراع وأبحر الشمالية»، إلى جانب محطة الرفع والمصب البحري ونسبة الإنجاز 20%

الهدى والأجاويد

بلغت نسبة الإنجاز للمشروع 85% ويهتم المشروع بتخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار، ويأتي ذلك ضمن المبادرات التطويرية لأمانة جدة للارتقاء بالخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

شبكات فرعية

بلغت نسبة الإنجاز بحي طيبة 53% أما مشروع حلول تصريف مياه الأمطار لطريق الملك فيصل فبلغت نسبة الإنجاز 77%، وبلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ حلول تصريف مياه الأمطار بطريق الحرمين - الجزء الأول بلغت النسبة 93% ويشمل المشروع طريق الحرمين الجزء الأول بحي النخيل في المنطقة الواقعة من طريق الملك عبدالله إلى طريق فلسطين، فيما يهدف المشروع إلى تنفيذ حلول لتصريف الأمطار لكامل حي النخيل ومنطقة شمال أبرق الرغامة امتدادًا إلى شارع فلسطين ويزيد من نسبة تغطية شبكات تصريف مياه الأمطار في مدينة جدة. ويجري استخدام الحفر المفتوح وتتضمن إنشاء 6 شبكات فرعية، أما مشروع تصريف مياه الأمطار لحي المنار بلغت نسبة الإنجاز 99%، ومشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية المرحلة الرابعة بلغت نسبة الإنجاز 98%، ومشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية المرحلة الثانية 99% وبلغت نسبة الإنجاز في مشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية المرحلة الثالثة 94%.