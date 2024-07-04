مباحثات أمريكية فرنسية لاستعادة الهدوء في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤول بالبيت الأبيض، إنَّ آموس هوكستين، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقى بمسؤولين فرنسيين، وناقش الجهود الفرنسية والأمريكية لاستعادة الهدوء في الشرق الأوسط، حسبما أفادت "رويترز".

وأضاف المسؤول أنّ فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في هدف حل الصراع الحالي عبر الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) بالوسائل الدبلوماسية، ما يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم، مع ضمانات طويلة الأمد بالسلامة والأمن.

وتجدر الإشارة إلى أن وصول هوكستين إلى باريس، جاء بعد وقت قصير من الاتصال الذي جرى بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعرب ماكرون مجددًا، وفق البيان الصادر عن الإليزيه، عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات بين (حزب الله) وإسرائيل على طول الخط الأزرق".

وشدّد الرئيس الفرنسي على أن الأهمية المطلقة لمنع اشتعال الوضع بما يُلحق ضررًا بمصالح كلّ من لبنان وإسرائيل، وأن يشكّل تطورًا خطرًا بشكل خاص على الاستقرار الإقليمي.