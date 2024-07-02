الامارات | كابيلو يهاجم سباليتي: متعجرف يتحمل خروج إيطاليا من يورو 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر المدرّب السابق فابيو كابيلو أن المنتخب الإيطالي يعاني في غياب لاعبين من يوفنتوس وميلان في التشكيلة الأساسية وذلك بعد خروج الـ"أتزوري" من ثمن النهائي أمام سويسرا بهدفين نظيفين، السبت، واصفاً المدرّب لوتشانو سباليتي بـ"المتعجرف".

وقال كابيلو لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" ثم في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت": عندما لا يوجد أي لاعب من ميلان في المنتخب الايطالي، ولا حتى من يوفنتوس في التشكيلة الأساسية (نزل فيديريكو كييزا ونيكولو فاغولي أساسيين أمام سويسرا) فهذا ناقوس خطر. إذا كان هذان الناديان لا يملكان لاعبين من جودة عالية فلدينا مشكلة.

واعتمد سباليتي أسلوب الدفاع بثلاثة لاعبين خلال المباريات الاستعدادية للبطولة القارية لكنه قام بتغيير خياراته خلال النهائيات وتحديداً في دور المجموعات، ما دفع كابيلو لانتقاده: أعتقد بأن سباليتي تصرّف كمدرب لفريق أمام إسبانيا. أرسل فريقه إلى الملعب ليقول هذا نحن، لنشاهد ما إذا كنا أفضل منهم. اختار إشراك أربعة لاعبين في الخط الخلفي في مواجهة أفضل الأجنحة في أوروبا ورأينا من كان المنتخب الأفضل، إنه متعجرف.

واعتبر بأن اللاعبين والمدرّب يتحمّلون المسؤولية: سباليتي يتحمّل مسؤولية كبيرة، لكن يتعيّن على اللاعبين أيضاً إدراك أهمية القميص الوطني. لم أر في حياتي ايطاليا تلعب بهذا الشكل. شعرت بالخجل مثلما حدث عندما عدت من كأس العالم 1974 كلاعب عندما خرج (الأتزوري) من الدور الأول.

ورفض كابيلو (78 عاماً) الذي أشرف سابقاً على أندية ميلان ويوفنتوس وريال مدريد الإسباني ومنتخبي إنجلترا وروسيا التعليق على عدم استقالة سباليتي، بقوله: لن أحكم على قراره لكني لست متفائلاً بالمستقبل. اعتقد بأن سباليتي مدرب رائع على صعيد الأندية، لكن يتعيّن عليه التطوّر كمدرّب وطني، إنهما وظيفتان مختلفتان كليا.

وقدّمت إيطاليا مستويات هزيلة في البطولة الحالية، فحققت فوزا صعبا على ألبانيا 2-1 ثم سقطت أمام إسبانيا بهدف، قبل أن تدرك التعادل 1-1 ضد كرواتيا في الرمق الأخير وتضمن تأهلها إلى ثمن النهائي حيث فقدت لقبها أمام سويسرا.