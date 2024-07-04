صدور العدد 130 من مجلة "الامن العام"

صدر العدد الثلاثون بعد المئة، تموز 2024، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:
- اللواء الياس البيسري لـ"لامن العام": معالجة النزوح السوري من دون داتا هراءٌ وهرطقة، حقُّ لبنان السيادي كاملٌ في معرفة المقيمين على ارضه، لا احد يوقف حركة الشعوب وارادتها في البقاء والمواجهة.
- الوزير هكتور حجار: المجتمع الدولي يفرض علينا خطته بالتهديد.
- النائب فادي علامة يتحدث عن تقرير البنك الدولي وتداعيات النزوح السوري اقتصاديا.
- مؤتمر بروكسيل الثامن عن النزوح السوري: اهدافا، ونتائجَ وتقييما وتوصياتٍ.
- وزير الطاقة وليد فياض يتحدث عن انتاج الطاقة النظيفة والرخص المطروحة.
- وزير البيئة ناصر ياسين: نعمل لوقف الانهيار البيئي برؤية جديدة.
- وزير الصناعة جورج بوشكيان ورئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية منير البساط: الصناعات الغذائية في مواجهة التحديات.
- وزير السياحة وليد نصار ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الاشقر: القطاع "مَلَك" ادارة الازمات.
- ما بعد "الهدهد": العدو يقامر على جبهتين، ونتنياهو يتفادى "فخ" الانتخابات المبكرة.
- الانتخابات التشريعية في فرنسا: اهتزاز عميق في الخارطة السياسية.
- قضية الشهر: وسائل التواصل الاجتماعي سهّلت استفراد مجرم بأفراد ومراهقين، والامن العام يواصل محاضرات التوعية السيبرانية في المدارس والجامعات.
- الذكاء الاصطناعي: ايجابيات وسلبيات.
الادمان على القمار الالكتروني يتنامى كالفطر.
- طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام 2024.
- الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية.
يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط: bit.ly/2QSjIOW
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