صدور العدد 130 من مجلة "الامن العام"

صدر العدد الثلاثون بعد المئة، تموز 2024، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:

- اللواء الياس البيسري لـ"لامن العام": معالجة النزوح السوري من دون داتا هراءٌ وهرطقة، حقُّ لبنان السيادي كاملٌ في معرفة المقيمين على ارضه، لا احد يوقف حركة الشعوب وارادتها في البقاء والمواجهة.

- الوزير هكتور حجار: المجتمع الدولي يفرض علينا خطته بالتهديد.

- النائب فادي علامة يتحدث عن تقرير البنك الدولي وتداعيات النزوح السوري اقتصاديا.

- مؤتمر بروكسيل الثامن عن النزوح السوري: اهدافا، ونتائجَ وتقييما وتوصياتٍ.

- وزير الطاقة وليد فياض يتحدث عن انتاج الطاقة النظيفة والرخص المطروحة.

- وزير البيئة ناصر ياسين: نعمل لوقف الانهيار البيئي برؤية جديدة.

- وزير الصناعة جورج بوشكيان ورئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية منير البساط: الصناعات الغذائية في مواجهة التحديات.

- وزير السياحة وليد نصار ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الاشقر: القطاع "مَلَك" ادارة الازمات.

- ما بعد "الهدهد": العدو يقامر على جبهتين، ونتنياهو يتفادى "فخ" الانتخابات المبكرة.

- الانتخابات التشريعية في فرنسا: اهتزاز عميق في الخارطة السياسية.

- قضية الشهر: وسائل التواصل الاجتماعي سهّلت استفراد مجرم بأفراد ومراهقين، والامن العام يواصل محاضرات التوعية السيبرانية في المدارس والجامعات.

- الذكاء الاصطناعي: ايجابيات وسلبيات.

الادمان على القمار الالكتروني يتنامى كالفطر.

- طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام 2024.

- الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية.

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