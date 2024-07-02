الامارات | بعمر 16 عاماً.. ويلسون أصغر رياضي أميركي في الأولمبياد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيصبح المراهق العدّاء كوينسي ويلسون في سن الـ16 عاماً أصغر رياضي يمثّل الولايات المتحدة في الألعاب الأولمبية حين سيشارك في سباق التتابع 4 مرات 400 متر في باريس.

واحتل ويلسون المركز السادس في نهائي سباق 400 م بوقت 44.94 ثانية، ليفوّت على نفسه فرصة خوض غمار هذا السباق ضمن فئة الفردي في الألعاب الأولمبية التي تنطلق هذا الشهر في باريس، غير أن المشرفين على التصفيات ومدربه جو لي أعلنوا الأحد أنه سيشارك مع المنتخب الأميركي في منافسات سباق التتابع 4 مرات 400 متر.

كتب ويلسون على إنستغرام "نحن ذاهبون إلى الألعاب الأولمبية".

ويحمل جيم راين الرقم الأميركي القياسي السابق حين شارك في سن الـ17 عاماً و137 يوماً في أولمبياد طوكيو عام 1964.

وحطّم ويلسون، الذي كان على وشك أن يبدأ سنته الأولى في مدرسة بوليس في بوتوماك بولاية ميريلاند، مرتين الرقم القياسي العالمي ما دون 18 عاماً لمسافة 400 متر الذي دام 42 عاماً خلال التصفيات الأميركية الأسبوع الماضي في يوجين بولاية أوريغون.

كسر بداية الرقم القياسي العالمي بزمن قدره 44.66 ثانية في التصفيات التمهيدية، ثم خفّض هذا الرقم الذي دام يومين إلى 44.59 ثانية في الدور نصف النهائي.