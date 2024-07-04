انخفاض العقود الآجلة لخام برنت إلى 86.86 دولار للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم (الخميس)، بينما يتوخى المستثمرون الحذر حيال توقعات انخفاض الطلب، مع صدور بيانات بشأن التوظيف والأعمال في الولايات المتحدة جاءت أضعف من المتوقع، مما يشير إلى أن اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم يتباطأ على ما يبدو.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.55% إلى 86.86 دولار للبرميل. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو ما يعادل 0.62% إلى 83.36 دولار للبرميل.

وانخفضت شحنات الخام الأمريكية المتجهة إلى أوروبا إلى أدنى مستوياتها في عامين في يونيو المنصرم، مع إقبال المشترين الأوروبيين على النفط الأرخص من المنطقة وغرب أفريقيا، لكن ربما يحدث بعض الانتعاش في المشتريات في شهري يوليو وأغسطس.

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