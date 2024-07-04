ارتفاع أسعار الذهب إلي 2362.10 دولار للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقل من المتوقع، رفعت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول المقبل.

كما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 2362.10 دولار للأوقية، وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا طفيفا لتستقر عند 2369.80 دولار.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% لتصل إلى 30.54 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% إلى 1002.28 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1023.23 دولارًا للأوقية.

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