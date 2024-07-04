الاحتلال الإسرائيلي يُكثّف عمليات القصف على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كثّفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية قصفها على قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على أحياء الشجاعية والتفاح وتل الهوا والدرج، مما أدى لاستشهاد العديد من الفلسطينيين، وعجز الطواقم الطبية عن انتشال الشهداء والجرحى من مناطق القصف العنيف في حي الشجاعية، مشيرة إلى قصف إسرائيلي استهدف منزلاً الليلة الماضية في غزة، مما أدى لاستشهاد أم وأطفالها الثلاثة وإصابة عددٍ آخر بجروح.

وفي جنوب قطاع غزة، واصلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف تجمعات الفلسطينيين في مدينة رفح، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، وتدمير مربعات سكنية كاملة في أحياء العودة والسلام ومخيمات يبنا والشابورة، ترافق ذلك مع استمرار تقدم جرافات الاحتلال لبعض الأحياء غرب المدينة، وتدمير مئات المنازل على طول محور صلاح الدين جنوب المدينة.

كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الساعات الـ 24 الماضية شهدت عمليات تصعيد ومجازر مروعة بحق عائلات بأكملها، مما أدى لاستشهاد نحو 44 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط