الاتحاد الأوروبي يدين شرعنة إسرائيل لبؤر استيطانية في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدان الاتحاد الأوروبي شرعنة إسرائيل لخمس بؤر استيطانية والإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل, إن الاتحاد الأوروبي يدين وبشدة استمرار سياسات نزع الملكية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية المحتلة, مطالباً بضرورة وضع حد للمحاولات الإسرائيلية التي قد تؤدي إلى الضم الفعلي.

وأوضح جوزيب بوريل، أن سياسة إسرائيل المتمثلة في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتؤدي إلى تزايد التوترات، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين, مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين.

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