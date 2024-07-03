الاتحاد السعودي يعلن فسخ تعاقده مع جالاردو

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن فسخ تعاقده بشكل رسمي مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف نادي الاتحاد السعودي برئاسة لؤي ناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن أنهى ارتباطه مع المدير الفني للفريق بشكل رسمي، الثلاثاء، بعد التوصل لاتفاق معه.

وكان مارسيلو جالاردو قد تولى مهمة تدريب الاتحاد السعودي في شهر نوفمبر 2023، ومكث 218 يومًا لم يحقق خلالهم أي بطولات.

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وقاد جالاردو، اتحاد جدة في 33 مباراة، فاز في 15 لقاء وخسر في 14 مواجهة وتعادل 4 لقاءات.

وأنهى فريق الاتحاد الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة.