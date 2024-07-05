حقيقة تغريم منتخب مصر الأولمبي قبل أولمبياد باريس 2024

حسم مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام حقيقة الأنباء المترددة بخصوص تغريمهم ماليًا بسبب منتخب مصر الأولمبي قبل أولمبياد باريس 2024.

وأفادت تقارير صحفية عن توقيع غرامة قوية ضد اتحاد الكرة بسبب المنتخب الأولمبي نظرًا لتأخير إرسال القائمة النهائية للاعبين.

وأكد مسئولو الجبلاية أنه لا صحة لتوقيع غرامات على المنتخب الأولمبى بسبب تأخير إرسال القائمة النهائية للاعبين، بعدما فع القائمة على “السيستم” فى الموعد المحدد يوم 3 يوليو.

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وينطلق معسكر المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي الجمعة استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري، محمد سيحا.

الدفاع: كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد حمدي، محمد طارق، أحمد عيد، محمد مغربي، عمر فايد.

الوسط: محمد النني، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، زياد كمال، إبراهيم عادل، محمود صابر، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: بلال مظهر، أسامة فيصل.