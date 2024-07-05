عروض محلية تغازل نجم الاهلي بعد قرار كولر

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن تلقى النادي الاهلي عروضًا قوية من أندية محلية للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” مصدر: أندية سيراميكا كليوباترا وسموحة وبتروجيت الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة تفاوض كريم الدبيس”.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي قد رحب برحيل كريم الدبيس في الصيف الحالي لعدم الحاجة إلى خدماته في الموسم المقبل.

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ويستعد فريق الاهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة مساءً يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز في المباراة الماضية أمام الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.