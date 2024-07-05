تحرك جديد يقرب برونو فيرنانديز من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تحرك جديد يقرب برونو فيرنانديز نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن نادي مانشستر يونايتد وافق بنسبة 100% على بدء المفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية من أجل نقل برونو فيرنانديز إلى دوري روشن.

وأشارت إلى أن لجنة استقطاب النجوم ستتولى المفاوضات في الفترة المقبلة مع مانشستر يونايتد، ولكن حتى الآن لم تتحدد الوجهة التي سوف يلعب لها البرتغالي.

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يشار إلى أن برونو يعد أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال السنوات القليلة الماضية.

وارتبط اسم برونو فيرنانديز بالانتقال إلى النصر السعودي خلال الفترة الماضية، ولكن يمتلك العالمي أنديرسون تاليسكا في خانة صانع الألعاب في الوقت الحالي.