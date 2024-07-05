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تحرك جديد يقرب برونو فيرنانديز من الدوري السعودي

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برونو فرنانديز - مانشستر يونايتد

برونو فرنانديز - مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن تحرك جديد يقرب برونو فيرنانديز نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن نادي مانشستر يونايتد وافق بنسبة 100% على بدء المفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة في من أجل نقل برونو فيرنانديز إلى دوري روشن.

وأشارت إلى أن لجنة استقطاب النجوم ستتولى المفاوضات في الفترة المقبلة مع مانشستر يونايتد، ولكن حتى الآن لم تتحدد الوجهة التي سوف يلعب لها البرتغالي.

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يشار إلى أن برونو يعد أحد أبرز اللاعبين في لكرة القدم خلال السنوات القليلة الماضية.

وارتبط اسم برونو فيرنانديز بالانتقال إلى النصر السعودي خلال الفترة الماضية، ولكن يمتلك العالمي أنديرسون تاليسكا في خانة صانع الألعاب في الوقت الحالي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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