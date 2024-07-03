"بينهما زيزو".. الخليج 365 يكشف لاعبان ينضمان إلى منتخب مصر الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يواجه البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أزمة مع الأندية المصري، بشأن الثلاثي الكبار في قائمته لخوض أولمبياد باريس.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الأندية التي وافقت حتى الآن على انضمام أحد لاعبيها الكبار إلى المنتخب الأولمبي.

وقال المصدر: "حتى الآن النني وزيزو هما اللاعبان الكبار مع المنتخب الأولمبي بعد رفض الأهلي انضمام لاعبيه، على الرغم من رغبة إمام عاشور في الانضمام إلى المنتخب، كما أن اتحاد جدة رفض انضمام أحمد حجازي".