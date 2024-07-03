أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة ال 29 الدوري المصري الممتاز .
وجاء تشكيل فريق سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير -احمد القرموطي.
خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - رجب نبيل - حسين حسني - محمد فايز - محمد إبراهيم - نور علاء - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.