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أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة ال 29 الممتاز .

وجاء تشكيل فريق سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير -احمد القرموطي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - رجب نبيل - حسين حسني - محمد فايز - محمد إبراهيم - نور علاء  - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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