"أصبح لاعبا حرا".. هل يعود بن شرقي للزمالك؟ شقيقه يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف رشيد بن شرقي، شقيق ووكيل أعمال الدولي المغربي أشرف بن شرقي، مصير اللاعب في الفترة المقبلة، بعد انتهاء تعاقده مع الريان القطري، وموقفه من العودة مرة أخرى لنادي الزمالك.

وقال رشيد بن شرقي في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "أشرف بن شرقي انتهى تعاقده مع الريان وأصبح لاعبا حرًا ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الفترة الحالي".

وأضاف: "أشرف بن شرقي لديه عدد من العروض من 5 دوريات، عرض من الدوري القطري وعروض من الدوري الإماراتي وأحد أندية الدوري السعودي، بالإضافة إلى عرضين تركي وفرنسي".

وأضاف: "بن شرقي سيفاضل بين جميع العروض خلال الفترة القادمة وسيكون اختياره وفقًا للمشروع المقدم له، من خلال مستقبله ومستوى الدوري والمنافسة وكذلك البطولات التي سيشارك فيها مع فريقه في الموسم الجديد.

وأتم تصريحاته: "بالطبع من الوارد عودة بين شرقي للزمالك مرة أخرى، لأنه يرتبط بعلاقة قوية مع القلعة البيضاء والجماهير، وكرة القدم دائما بها متغيرات، ولكن الأمور لم تحسم حتى الآن".