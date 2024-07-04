تعليق مثير من إمام عاشور بعد الفوز على الداخلية

وجه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رسالة لجمهور النادي بعد الفوز على الداخلية برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الدوري.

وقال إمام عاشور، في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس:” ألف مبروك لجمهور النادي الاهلي وإن شاء الله مستمرين دايمًا في المكسب”.

حصد إمام عاشور، لاعب وسط النادي الاهلي، جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه مع الداخلية مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، والتي انتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

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قدم عاشور أداءً استثنائياً طوال الـ90 دقيقة، حيث توجّه تألقه بتسجيله الهدفين الثالث والرابع لفريقه، ليصبح نجمًا للمباراة بلا منازع ويساهم بشكل كبير في حصول الأهلي على النقاط الثلاث.

افتتح التهديف، وسام أبو علي في الدقيقة35 من صناعة حسين الشحات، ثم عاد اللاعب الفلسطيني من جديد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 41 عن طريق ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، استطاع إمام عاشور أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 59 من صناعة حسين الشحات، فيما تمكن محمد سيد أوكا من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه لفريق الداخلية في الدقيقة90 من صناعة محمد الظريف

وبهذا الفوز، رفع الاهلي رصيده إلى 54 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.