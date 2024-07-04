ويليامز يرفض عروض أندية الدوري الأنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة سبورت الاسبانية ان نيكو ويليامز جناح نادي اتلتيك بيلباو الاسباني ومنتخب اسبانيا واحد افضل لاعبي يورو 2024 رفض بشكل قاطع اي عروض للانتقال الى الدوري الانجليزي الممتاز مفضلا الاستمرار في الدوري الاسباني من خلال الانتقال الى نادي برشلونة كخيار اول او الاستمرار مع ناديه الباسكي اتلتيك بيلباو .

وكان تألق نيكو ويليامز مع منتخب أسبانيا خلال اليورو قد جعل العديد من الاندية ترغب في التعاقد مع الاعب منها اندية في الدوري الانجليزي في مقدمتها ليفربول و تشيلسي وارسنال الى جانب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الا ان الرد جاء قاطعا من الاعب برفض الانتقال الى ايا منها وتفضيل البقاء داخل أسبانيا .

وكان نادي برشلونة قد ابدى اهتماما واضحا ومعلنا بنيكو ويليامز وترددت الكثير من الانباء حول وضعه على قمة اهداف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الا ان النادي الكاتالوني مازال متردد بشأن دفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في تعاقد ويليامز مع نادي اتلتيك بيباو التي تبلغ 54 مليون يورو بسبب الازمة المالية التي يعاني منها البارسا .

وقالت صحيفة سبورت ان ويليامز يفضل بكل تأكيد الانتقال الى برشلونة خلال الموسم المقبل وهو يرى ان فرصة اللعب لنادي كبير مثل برشلونة لا تأتي سوى مرة واحدة الا انه في حالة عدم قدرة برشلونة على شرائه من نادي أتلتيك بيلباو فسيظل داخل ناديه اتلتيك بيلباو الذي سيلعب الموسم المقبل في بطولة الدوري الاوربي بعد فوزه الموسم الماضي ببطولة كأس ملك أسبانيا .

واشارت صحيفة سبورت ان ويليامز طلب من وكلائه عدم الحديث معه حول اي عرض للانتقال في الوقت الحالي مؤكدا ان تركيزه الكامل حاليا مع منتخب أسبانيا من اجل الفوز بلقب يورو 2024 .