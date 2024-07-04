كارباخال يطالب الفيفا والويفا بحماية الاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - طالب النجم الاسباني داني كارباخال نجم منتخب أسبانيا ونادي ريال مدريد الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) والاتحاد الاوربي لكرة القدم ( الويفا ) بضرورة مراجعة اجندة المباريات الرسمية للاندية والمنتخبات لحماية الاعبين من الاجهاد الشديد الذي يعانون منه بسبب عدد المباريات التي يلعبها لاعبي الاندية الكبرى التي تشارك في البطولات الخارجية الكبرى مثل دوري أبطال اوربا والدوري الاوربي .

وكانت وسائل الاعلام الاسبانية قد تحدثت عن الاجهاد الذي يتعرض له عدد من لاعبي بطولة يورو 2024 بسبب العدد الضخم الذي لعبوه خلال الموسم المنتهى نهاية ببطولة اليورو حيث ضربت المثل بقائد منتخب المانيا الكاي جوندوجان والذي لعب في الموسم الحالي 60 مباراة و ايضا نجم برشلونة ومنتخب اسبانيا لامين يامال الذي لعب 54 مباراة وهو لم يكمل عامه السادس عشر بعد .

وقال داني كارباخال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أسبانيا مع المانيا : لا اعتقد ان الموضوع يخص لامين يامال او الكاي جوندوجان فقط لكنه يخص كل الاعبين التي تلعب على صعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي . يجب دراسة ان الاعبين لا يمكنها لعب 60 مباراة في الموسم الواحد فهذا رقم خرافي من المباريات .

واضاف كارباخال : كأس السوبر الاوربي سيكون بعد فترة وجيزة من نهاية اليورو دوري أبطال اوربا سنلعب على الاقل مباراتين اضافيتين طبقا للنظام الجديد وايضا كأس العالم للاندية والذي سنتبعد خلاله عن بلادنا لمدة شهر . الامر اصبح فوق المحتمل بالنسبة للاعبين ولا يمكننا الاحتفاظ بمستوانا الفني ونحن نلعب مباراة كل ثلاثة أيام .

وعن مواجهة اسبانيا مع المانيا قال كارباخال : ارى زملائي عادئين وواثقين من الفوز لكن يجب علينا الحذر التام فالمنتخب الالماني فريق متميز ولو قيمنا لاعبيهم لاعب بلاعب فهم على الصعيد الفردي متميزين و الفريق الذي سيستطيع ظبط ايقاع المباراة هو من سيحقق الفوز .

يذكر ان اسبانيا والمانيا سيتواجهان على ملعب مدينة شتوتجارت مساء الجمعة ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2024 .