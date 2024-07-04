مواعيد مباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس السوبر في نسخته الجديدة 2024.

وأكدت أن مدينة أبها سوف تستضيف بطولة كأس السوبر السعودي في النسخة الجديدة 2024، بمشاركة 4 أندية وهم، الهلال والنصر والأهلي والتعاون.

موعد مباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي

الهلال ضد الاهلي، يوم الثلاثاء 13 أغسطس المقبل، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة والربع بتوقيت أبو ظبي، على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

النصر ضد التعاون، يوم الأربعاء 14 أغسطس المقبل، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة والربع بتوقيت أبوظبي على الملعب ذاته.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس السوبر السعودي يوم السبت الموافق 17 أغسطس المقبل في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.