محمد النني يعلق على انضمامه لقائمة منتخب مصر الأولمبي

علق محمد النني لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، على انضمامه لقائمة المنتخب الأولمبي، استعدادًا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

وكتب محمد النني عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “مفيش كلام كفاية يعبر عن فرحتي باختياري للانضمام لقائمة منتخب بلدي الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس عشان أنال الشرف ده لتاني مرة في مسيرتي.”

واختتم:” يارب يقدرنا نقدم أداء يليق بمصر ويشرفها”.

وكان قد أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، اليوم الخميس، قائمة المنتخب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

أقرأ أيضًا.. تعليق صادم من كولر على دعم جماهير الاهلي لـ كهربا وهدف الداخلية

قائمة منتخب مصر الأولمبي

حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا

خط الدفاع: محمد طارق، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد، محمد حمدي، عمر فايد، كريم الدبيس

خط الوسط: محمد النني، محمود صابر، محمد شحاتة، زياد كمال، أحمد قطة، علي زعزع، محمود جهاد، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، مصطفى سعد ميسي، بلال مظهر، أحمد سيد زيزو،