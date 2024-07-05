رونالدو أمام مبابي.. تشكيل موقعة البرتغال وفرنسا المتوقع باليورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يصطدم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بنظيره الفرنسي مساء اليوم الجمعة في قمة مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو2024”.

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ويتقابل كلا من منتخب البرتغال وفرنسا على ملعب فولكسبارك وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل البرتغال وفرنسا المتوقع:

من المتوقع أن يعتمد ديديه ديشامب، مدرب فرنسا على التشكيل الأتي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كوندي.

خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - تشاوميني.

خط الهجوم: آنطوان جريزمان - كيليان مبابي - عثمان ديمبلي.

فيما سيخوض روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديش - روبين دياز - بيبي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: فيتينا - جواو بالينيا - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: رفائيل لياو - كريستيانو رونالدو - برناردو سيلفا.